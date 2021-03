Voici les arbitres de la seizième journée

La Direction nationale d’arbitrage a désigné les arbitres qui dirigeront les matchs de la seizième journée de la Ligue 1 Professionnelle, au programme ce week-end. La rencontre qui opposera le Club Africain au Club Sportif Sfaxien a été confiée à Haythem Kossaï. Voici les désignations.

US Ben Guerdane – US Monastir : Mahrez Melki

ES Sahel – AS Soliman : Walid Jeridi

Olympique Béja – AS Rejiche : Nidhal Letaïef

CA Bizertin – ES Metlaoui : Sadok Selmi

Stade Tunisien – JS Kairouan : Sofiene Ketat

