La Tunisie à la traîne, des modèles existent, mais les ventes sont timides !

Les voitures électriques commencent à être disponibles en Tunisie, mais leur adoption reste limitée. Plusieurs raisons sont en cause. D’abord leur coût qui reste élevé et la faible infrastructure de recharge.

Cependant, le gouvernement tunisien encourage l’adoption de voitures électriques en offrant des incitations fiscales et en développant les systèmes de bornes de recharge à domicile ou dans les stations essence.

Malgré cela, la Tunisie reste bien en retard dans ce domaine comparée à ses voisins européens ou les véhicules électriques ou hybrides sont largement démocratisées et encouragées par les états.

Pourtant les voitures électriques pourraient constituer un pas de plus vers la transition écologique…une transition inévitable aux vues de la crise énergétique.

Hybride, hybride rechargeable ou 100% électrique: quelle est la différence?

Les voitures hybrides offrent une plus grande autonomie et ne nécessitent pas d’être rechargées, mais ont des émissions de gaz d’échappement. Elles se rechargent uniquement en roulant

Une voiture hybride simple dispose à la fois d’un moteur thermique (essence ou diesel) et d’un moteur électrique. Elle embarque une petite batterie dont la capacité est généralement inférieure à 2 kWh. Le véhicule n’a pas besoin d’être branché à une infrastructure de recharge électrique, car la batterie récupère automatiquement l’énergie cinétique émise lors d’une décélération ou d’un freinage. Ce système permet de rouler quelques kilomètres en mode électrique.

Les modèles hybrides rechargeables bénéficient également de la récupération d’énergie du freinage qui joue donc le rôle d’un prolongateur d’autonomie. En même temps, et à la différence d’un véhicule hybride classique, il est possible de les recharger comme on branche une voiture électrique. L’autonomie de la batterie permet de rouler en mode zéro-émission sur 50 km environ. Vous pouvez choisir entre plusieurs solutions de recharge pour votre véhicule hybride: La borne de recharge, la prise renforcée ou la borne publique.

Les voitures 100% électriques ont une autonomie plus limitée et doivent être rechargées, mais ont des émissions nulles et sont plus efficaces énergétiquement à long terme.

Les voitures hybrides sont généralement moins chères que les voitures électriques, mais elles sont plus chères que les voitures à essence. Les voitures électriques ont un coût initial élevé, mais elles ont des coûts de fonctionnement plus faibles à long terme en raison de leur efficacité énergétique.

Le choix dépend des besoins et des préférences individuelles en matière de conduite et d’utilisation.

Les avantages de la voiture électrique

Les voitures électriques offrent des avantages économiques, environnementaux et de confort de conduite par rapport aux voitures à essence traditionnelles.

Dans un premier temps elles sont plus économiques à utiliser que les voitures à essence en raison de leur coût de fonctionnement inférieur. Les propriétaires de voitures électriques économisent sur les coûts de carburant et d’entretien, car les moteurs électriques ont moins de pièces mobiles et sont moins sujets à l’usure.

Les voitures électriques sont plus écologiques que les voitures à essence car elles n’émettent pas de gaz d’échappement. Elles contribuent ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique.

Elles sont silencieuses, ce qui les rend agréables à conduire et elle dispose d’une réponse immédiate à l’accélération, offrant une expérience de conduite plus dynamique.

Les voitures électriques nécessitent moins d’entretien que les voitures à essence en raison du nombre de pièces mobiles réduit et de l’absence d’huile à vidanger.

En Tunisie où en est-on ?

La question des voitures électriques a commencé a être abordée en Tunisie il y a environ 3 ans et plusieurs concessions ont commencé à ramener quelques modèles, mais les ventes restent encore timide. C’est ce que nous confirme Slim Hakima, expert automobile.

Il nous explique d’abord que la culture de l’électrique n’est pas encore bien ancrée en Tunisie. En effet, beaucoup de Tunisiens ne savent pas encore comment elles fonctionnent et les avantages qu’elles offrent.

Mais le frein le plus important au développement de l’électrique reste le manque d’infrastructure dédiée à l’électrique. « L’infrastructure actuelle ne permet pas de généraliser les voiture électriques et de les commercialiser. Il y a une certaine clientèle qui a envie d’acheter de l’électrique mais qui finalement abandonne car leurs déplacements fréquent ne leur permettent pas de disposer de bornes de recharge qui leur garantissent une autonomie suffisante », souligne Slim Hakima.

Le réseau le plus développé en Tunisie appartient à Total Energies qui a installé 18 points de recharges dans ses stations services à travers le pays, un chiffre encore trop faibles selon les concessionnaires.

« Je pense que en Tunisie l’hybride rechargeable est la meilleure formule pour le marché tunisien pour le moment, car elle permet une meilleure autonomie en électrique et prend beaucoup moins de temps qu’une voiture 100% électrique pour se recharger surtout si l’on dispose d’une borne à la maison », affirme Slim Hakima.

L’électrique est encore trop cher en Tunisie

Selon une étude publiée en 2021 par le ministère de l’Environnement, le déploiement de 50 000 véhicules électriques d’ici 2025 et de 130 000 d’ici 2030 permettrait d’éviter l’émission de 2,2 millions de tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre.

Cette mesure pourrait également entraîner une baisse de la consommation de pétrole de 5,9 millions de barils d’ici 2030, ce qui équivaut à une réduction des importations de combustibles fossiles de 660 millions de dollars sur la période 2020-2030.

Afin d’encourager le secteur de l’automobile électrique, dans la loi de finances 2023, l’état à réduit les droits de douane sur les équipements de recharge pour les véhicules électriques à 10 % et la taxe sur la valeur ajoutée a été ramenée à 7 % du 1er janvier au 31 décembre 2023. Cette mesure vise à encourager l’utilisation des voitures électriques, promouvoir l’économie verte et accélérer le développement du secteur du transport électrique en Tunisie.

Mais pour Slim Hakima cela reste encore trop marginal, notamment par rapport à ce qui se fait en France notamment.

La France a mis en place le « Bonus écologique » qui permet aux acheteurs de voitures électriques neuves de bénéficier d’un bonus écologique pouvant aller jusqu’à 7 000 euros. Par ailleurs, les propriétaires de voitures thermiques peuvent bénéficier d’une prime à la conversion pouvant aller jusqu’à 5 000 euros s’ils remplacent leur voiture à essence ou diesel par une voiture électrique. Il existe également une exonération de la taxe sur les véhicules de société, stationnement gratuit dans certaines villes pour les voitures électriques et également une aide à l’installation de bornes de recharge à domicile ou dans les entreprises.

En Tunisie, malgré les incitations et exonérations, le prix des voitures électriques reste très élevé. Il faudra compter, pour les modèles les plus prestigieux, environ 300.000DT. Vous ne trouverez aucune voiture 100% électrique à moins de 100.00DT, même une citadine.

Les voitures hybrides restent également bien plus chères que les voitures thermiques car les prix d’achat par le concessionnaires sont déjà élevés. Pour un SUV il faudra compter entre 150.000 et 200.00DT au minimum.

Une borne de recharge coûte entre 3000 et 5000DT en fonction de la puissance. La plus puissante borne présente en Tunisie se trouve au showroom de la marque Audi qui dispose de 160 KW pouvant recharger une voiture électrique en 40mn et coûte environ 300.000DT.

« Beaucoup de clients qui viennent en concession pour l’achat de voitures électriques pensent qu’elles coutent moins cher car elle bénéficient d’exonération de l’Etat et déchantent très vite », déplore Slim Hakima, ajoutant qu’en réalité les avantages fiscaux font plus de mal que de bien et appelle les autorités à aller beaucoup plus loin dans leur démarche.

Wissal Ayadi