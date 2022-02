Volley-Ball – CACC (1/2 finale) : L’EST battue par Al Rayen

L’Espérance Sportive de Tunis a été battue par Al Rayen 3 sets à 2, vendredi soir à Rades, pour le compte des demi-finales de la coupe arabe des clubs champions de Volley-Ball. Vainqueurs des deux premières manches (25/18 et 25/17), les « Sang et Or » ont concédé les trois suivants face au tenant du titre (25/20, 25/23 et 15/9).

