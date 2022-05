Volley-Ball – CACC : L’EST battue en finale par Al Ahly

L’Espérance Sportive de Tunis a été battue 3 sets à 1, par Al Ahly, lundi soir, lors de la finale du championnat d’Afrique des clubs champions de Volley-Ball. Les Cairotes ont remporté les deux premiers sets 25 à 23 et le quatrième 25 à 17. Les « Sang et Or » ont, quant à eux, remporté la troisième manche 26 à 24.

GnetNews