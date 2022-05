Volley-Ball – CACC : L’EST et le COK en quart de finale

L’Espérance Sportive de Tunis et le Club Olympique de Kelibia se sont qualifiés pour les quarts de finale du championnat d’Afrique des clubs champions de Volley-Ball. Les « Sang et Or » ont battu, cet après-midi, l’E. bank du Kenya (3/0) tandis que les Kelibiens se sont imposés face à l’ASINJS (3/1).

