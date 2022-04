Volley-Ball – Coupe : Programme des 8Ã¨mes de finale

Volley-Ball – Coupe : Programme des 8èmes de finale

Voici le programme des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de Volley-Ball, prévus cet après-midi :

14h00 : Boumhal BS – CS Sfaxien

15h00 : Zitouna Sport – US Carthage

15h00 : Espérance de Tunis – MS Bousalem

15h00 : EO Goulette Kram – CS Hammam-Lif

15h00 : AS Marsa – CO Kelibia

15h00 : ES Rades – Saydia SBS

15h00 : F. Hammam Ghezaz – Tunis Air Club

Annulé : Etoile du Sahel – ASTT Sfax : Retrait ASSTS

GnetNews