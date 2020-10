WAC : Said Naciri présente ses excuses aux supporters

Le Wydad Athletic Club a été éliminé de la ligue des champions après avoir été battu à deux reprises par Al Ahly d’Egypte. Quelques heures après l’élimination, le président, Said Naciri a tenue à présenter ses excuses aux supporters wydadis : « Je sais que votre déception est grande après la défaite de ce soir. Je sais aussi que les résultats obtenus cette saison ne sont pas à la hauteur de vos attentes. J’avoue que j’ai commis des erreurs que je ne pouvais pas réparer à la fin de la saison. Nous allons entamer la restructuration du club sur les plans technique, adminisratif et organisationnel. Je vous promets de faire le maximum pour mon club et qu’en cas d’échec, je n’hésiterais pas à partir ».

