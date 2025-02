Wadie Jary condamnÃ© Ã  quatre ans de prison

Wadie Jary condamné à quatre ans de prison

La chambre criminelle près le Tribunal de première instance de Tunis a rendu, ce jeudi 20 février 2025, son verdict dans l’affaire impliquant l’ex-président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadie Jary. Ce dernier a été condamné à quatre ans de prison et interdit d’exercer toute fonction liée au sport. Cette décision fait suite à l’une des deux affaires dans lesquelles M. Jary est actuellement en détention.

Le tribunal a également prononcé une peine de six ans de prison contre un cadre technique d’une équipe nationale, également impliqué dans cette affaire.

Wadie Jary avait été arrêté le 25 octobre 2023 dans le cadre de l’enquête sur un contrat signé par l’ancien directeur technique de la Fédération, Essghaier Zouita. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports avait jugé ce contrat non conforme à la loi, entraînant le dépôt d’une plainte pénale à ce sujet.

En plus de cette affaire, M. Jary fait face à d’autres accusations, notamment dans le cadre d’un don de la Confédération africaine de football (CAF). Il est notamment poursuivi pour la spoliation de 17 500 dollars, la falsification de documents, ainsi que la mauvaise gestion et le détournement d’un millier de ballons et de 300 dossards, dont la valeur totale est estimée à plusieurs milliers de dinars.

Gnetnews