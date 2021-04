Wadii Al Jari : « Il faut soigner la maladie de l’ingratitude »

Dans une publication sur sa page Facebook officielle, le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Al Jari a repris le classement publié par le site Transfermarket et dans lequel, la sélection tunisienne apparait à la douzième place africaine sur le plan de la valeur marchande des joueurs.

Al Jari a aussi rapelé que les Agiels de Carthage ont gardé leur deuxième place continentale au classement FIFA du mois de mars, tout en rappelant que les ambitions de la FTF et de la sélection sont encore plus grandes : « Nous voulons encore plus. Mais, il faut soigner la maladie de l’ingratitude dans ce pays et apprendre à faire des critiques constructives dans tous les secteurs parce que la Tunisie a besoin de tous ses citoyens, sans aucune exclusion ».

