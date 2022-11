Wahbi Khazri : « On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes »

Élu homme du match, Wahbi Khazri a souligné la performance réussie par la Tunisie ce mercredi contre les Bleus (1-0), tout en regrettant qu’elle ne mène pas son équipe en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

« Quelle est votre analyse de cette victoire de la Tunisie face à la France ? »

On a montré de bonnes choses, avec le ballon on a été cohérents et on a aussi été solides défensivement. On a fait un vrai match d’équipe. Ensuite, il y a la déception de ne pas se qualifier avec 4 points. Mais on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes parce qu’on n’a pas fait ce qu’il fallait sur les deux premiers matches. Cela laisse un petit goût amer. Mais je pense que le peuple tunisien est fier de nous.