Walid Hicheri : « La jeune génération ? Aucun respect »

Invité de l’émission Atesssiâa Sport, l’ex joueur du Club Africain, de l’Espérance de Tunis et de l’US Monastir, Walid Hicheri a parlé des incidents qui ont eu lieu samedi dernier à El Menzah entre les supporters clubistes et les forces de l’ordre.

Après avoir souhaité que tout le monde soit relâché et que ce genre d’événéments ne se reproduise plus, Hicheri a souligné : « Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut sincèrement admettre que la jeune génération est irrespectueuse. Je ne généralise pas, mais c’est malheureusement la tendance depuis plusieurs années. Beaucou de jeunes n’ont pas de notion de respect de la loi, ni même des gens les plus âgés. Ils sont très souvent agressifs et insolents, sans aucune raison. A mon avis, c’est ça le vrai problème ».

GnetNews