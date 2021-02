Walid Hicheri : « Les joueurs jouent leurs matchs sur les réseaux sociaux »

Invité de l’émission Attessiaâ Sport, l’ex joueur du Club Africain et de l’Espérance Sportive de Tunis, Walid Hicheri a analysé ainsi que lde derby de la capitale : « Sur le plan technique, nous n’avons pas vu grand chose. Pourquoi ? Le match a pris une grande dimension durant la semaine. D’une part, les clubistes n’avaient aucune envie de perdre après les incidents avec les supporters en milieu de semaine. D’autre part, les Sang et Or étaient sous une grosse pression à cause des revendications des supporters. Je pense que les joueurs jouent leurs matchs sur les réseaux sociaux avant les terrains. C’est un énorme problème, qui a beaucoup de répercussions ».

GnetNews