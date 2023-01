Yassine Meriah : « C’était le vrai visage de l’Espérance »

L’Espérance Sportive de Tunis a dominé l’Etoile Sportive du Sahel (2/0) grâce à Ben Romdhane. Interrogé en fin de match, le défenseur central Yassine Meriah a déclaré : « Aujourd’hui, nous avons vu le vrai visage de l’Espérance. C’est vrai que nos dernières sorties n’étaient pas convaincantes, mais quand on trouve un terrain en bon état et quand le public est là, nous sommes bien meilleurs. En première période nous avons dominé en long et en large et on aurait pu marquer plusieurs buts, mais Balbouli a été excellents. Les nouveaux arrivés ? Ils sont là et ils s’intègrent au mieux dans le groupe. Et maintenant ? On doit continuer à travailler dur. Récupérer notre retard au classement et surtout, répondre présents en Ligue des champions ».

