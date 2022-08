Yassine Meriah se libère d’Al Aïn ! Il débarquera au parc B

Le défenseur central tunisien Yassine Meriah a finalement résilié son contrat avec le club émirati d’Al Aïn. Selon des sources concordantes, c’était le dernier obstacle « légal » entre le joueur et l’Espérance Sportive de Tunis qu’il devrait rejoindre officiellement dans les jours à venir. Meriah sera à Tunis pour passer les visites médicales et signer son contrat avec les Sang et or auxquels il serait lié jusqu’au mois de juin 2025.

