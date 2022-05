Yoga, Vélo, Paddle…des activités prisées par les Tunisiens pour décompresser !

Après deux ans ponctués de pics pandémiques et de confinements successifs, et les conséquences qui en découlent de crises économique et sociale, les Tunisiens sont confrontés à un stress quotidien. Pressions financières, difficultés à finir le mois, manque de visibilité pour l’avenir…autant de soucis se sont emparés de nos esprits…

Désormais, se poser dans une terrasse d’un restaurant ou aller à l’hôtel, ne comblent plus le besoin de se ressourcer, afin de mieux affronter les aléas de la vie. En effet, le contexte sanitaire a suscité un retour vers la spiritualité, la méditation et la remise en forme physique, pour se détendre et déstresser…Quelles sont ces activités qui offrent tant d’avantage pour le corps et l’esprit ? Reportage.

Le Yoga, pour se ressourcer et renforcer son esprit

Bien que la pratique du Yoga existe depuis toujours en Tunisie, ces dernières années cette activité est de plus en plus appréciée par les Tunisiens. Cela revient aux bienfaits physiques et psychiques qu’il offre à ses adeptes.

D’après Nadia Chihaoui Jaziri, professeure de Yoga, l’intérêt pour cette pratique méconnue auparavant, est marqué notamment chez les jeunes entre 30 et 40 ans. « Cette tranche d’âge vient à la recherche d’un calmant spirituel et d’un moment de déconnexion avec le bouillonnement de la vie extérieure…Et, comme le but ultime du Yoga est de se recentrer sur soi, de maitriser le mental, et de se déconnecter, il leur offre un bien-être fou », nous confie-t-elle.

Nadia a rappelé que le Yoga se base sur plusieurs méthodes outre la méditation. « La régulation de la respiration, le fait de s’oxygéner pleinement aident à se calmer et atteindre un sentiment de sérénité. Les postures jugées souvent inconfortables aident à faire une introspection. Outre les exercices d’étirement, qui libèrent les endorphines, des hormones anxiolytiques qui apaisent l’anxiété et le stress.

Balade en vélo, un défoulement !

Les activités Outdoor (extérieures), sont en train d’attirer également les Tunisiens. Comme faire du vélo en solo ou en groupe, découvrir des paysages imprenables en compagnie de cyclistes, en empruntant des circuits exceptionnels…Qu’ils soient des adolescents, des jeunes, ou encore des séniors, cette activité est parmi les tendances sportives, ayant réapparu depuis le confinement…C’est ce que nous a indiqué Omar Kallel, responsable de Vélo Smart, un magasin de location de vélos et de trottinettes électriques, à Salammbô Carthage.

Lors d’un entretien avec un Gnetnews, il nous a confirmé que cet engouement pour le Biking a gagné du terrain grâce à la pandémie. Le mode de vie de tous les citoyens du monde a été touché par le confinement. Sortir en vélo était durant le couvre-feu le seul moyen pour se déplacer et aller vers l’extérieur…C’est devenu même un privilège, souligne-t-il. « Les mentalités ont changé également, en s’inspirant du modèle occidental, où les citoyens se déplacent en vélo, et utilisent abondamment ce moyen de transport… ».

D’après le gérant de Vélo Smart, il existe des personnes matinales, qui pratiquent le vélo depuis l’aube, ce sont généralement les clients qui mènent une vie professionnelle bien chargée…Les jeunes en revanche viennent après les cours ou le boulot, pour une balade entre amis ou pour une virée romantique en vélo. Quant aux ados, ils préfèrent les trottinettes électriques. « Pour les engins à louer, il y’en a pour tous les niveaux, débutants, professionnels et amateurs de moto Rocket. Les mineurs peuvent également apprendre la conduite du vélo, à Parc Essaada », nous informe Omar Kallel.

En revenant sur les avantages du Biking, notre interlocuteur nous a parlé du défoulement que suscite le fait de conduire le vélo, en plein air. Mise à part le fait qu’il s’agit d’un moyen de loisir, qui aide à garder la forme, de muscler ses cuisses et mollets, de rencontrer des gens et de socialiser…

Les effets thérapeutiques du Stand-up Paddle

Ces dernières années, les Tunisiens ont plus tendance à allier divertissement et sport. Et cet équilibre, plusieurs l’ont trouvé en pratiquant le paddle, en hiver ou encore en été. Il s’agit d’une activité nautique très sollicitée par toutes les tranches d’âge, tout le long de l’année. Afin d’en savoir plus, nous avons contacté Helmi Karoui, entraineur professionnel de Paddle, appelé souvent « Lucky Boy » par sa fidèle clientèle.

Selon lui, contrairement aux préjugés, il s’agit d’un sport à la portée de tous. Les gens viennent dans son club pour se reposer, et pratiquer un sport doux, qui n’exige pas beaucoup d’efforts physiques, mais qui apporte apaisement, reconnexion avec les éléments de la nature, l’air frais, l’eau de mer, et le sable tout en ramant doucement à ciel ouvert…

« A long terme, les gens constatent qu’exercer du Paddle est un moyen pour affronter ses peurs, difficultés, leur manque de confiance en soi en faisant un sport qui demande de se laisser aller, de se détendre pour équilibrer sa planche et ne pas tomber dans l’eau…Grace à cette activité, les gens vivent une nouvelle expérience, se divertissent et sortent de leur zone de confort…Sans oublier, les avantages que cette activité offre au corps, pour raffermir la peau, renforcer les muscles, amincir la ceinture abdominale, et enfin rééquilibrer le corps et l’esprit ».

E.B