Zaghouan: Inauguration d’une station de traitement des eaux usées

Le mardi 28 mai 2024, la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui Mehdaoui, a inauguré une unité de traitement des eaux usées utilisant la technologie innovante APOC (Anaerobic Pond and Constructed Wetlands) dans le cadre du projet AQUACYCLE, à Bent Saidan, dans la délégation de Fahs, gouvernorat de Zaghouan.

La cérémonie a vu la participation de Mohamed Alach, gouverneur de Zaghouan, de Qamaira Ben Jennet Mazali, directrice générale du Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), du président directeur général de l’Office National de l’Assainissement (ONAS), du directeur général de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets et du directeur général de l’Environnement et de la Qualité de Vie au ministère de l’Environnement. Des cadres régionaux et des représentants de la recherche scientifique étaient également présents.

La cérémonie a débuté par une présentation du projet AQUACYCLE et de la technologie APOC par le directeur de la transformation et de l’innovation technologique du CITET. Cette technologie, testée pour la première fois dans trois pays partenaires (Liban, Espagne, et Tunisie), permet un traitement avancé des eaux usées grâce à une série de procédés innovants. La station de Bent Saidan, conçue et réalisée par le CITET, utilise une méthode de traitement en trois phases pour purifier les eaux usées des germes et des impuretés microscopiques.

La ministre a ensuite visité une autre station de traitement des eaux usées à Jougar, près de Bent Saidan. Cette station, en service depuis 2004, a reçu un brevet d’invention et un prix pour la meilleure invention en 2005. Utilisant une méthode biologique basée sur des plantes aquatiques et ne nécessitant pas d’électricité, elle traite les eaux usées de 850 habitants de Jougar par ruissellement naturel. La ministre a salué cette technologie inspirée de la nature pour sa capacité à résoudre les problèmes environnementaux de manière durable.

Pour conclure sa visite, la ministre a tenu une réunion de travail au siège du gouvernorat avec les acteurs locaux pour discuter des défis environnementaux et de développement. Ils ont examiné des questions relatives aux zones industrielles et aux municipalités, et la ministre a chargé les directeurs généraux d’accélérer les procédures et de rencontrer les investisseurs pour mettre en œuvre les projets dans les plus brefs délais, en vue d’un développement durable respectant les lois tunisiennes et les droits des générations futures.

Gnetnews