Zaghouan : Lancement du sentier Trans-Tunisie de randonnée et d’aventure

À l’occasion de sa visite officielle dans le gouvernorat de Zaghouan le mercredi 26 juin 2024, le ministre du Tourisme, M. Moez Belhassine, accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Kamel Deguiche, ainsi que du gouverneur de Zaghouan, M. Mohamed Lach, a donné le coup d’envoi du Sentier Trans-Tunisie de Randonnée et d’Aventure (4T). Cette initiative a réuni soixante-dix participants représentant diverses associations, ministères concernés, acteurs du secteur touristique tunisien, et des représentants d’universités spécialisées en tourisme, ainsi que la société civile.

Le ministre du Tourisme a souligné que ce sentier s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Développement du Tourisme Tunisien à l’horizon 2035, élaborée par le ministère du Tourisme pour diversifier les produits touristiques, valoriser la diversité géographique, naturelle et culturelle des régions intérieures du pays, et promouvoir la Tunisie comme une destination distinctive pour un tourisme durable et responsable.

Le point de départ du Sentier de Randonnée et d’Aventure a été le Temple des Eaux, où les ministres du Tourisme et des Sports ont eux-mêmes parcouru une portion de ce sentier s’étendant sur environ 3 kilomètres dans les montagnes de Zaghouan. Ils ont accompagné les amateurs de sports de montagne dans une aventure unique, alliant endurance physique, dégustation de plats locaux et expérience enrichissante. Cette aventure s’est conclue par un camping au coucher du soleil, offrant des vues panoramiques et une atmosphère exceptionnelle au cœur des montagnes de Zaghouan, près du mausolée de Sidi Boukhris.

Le ministre du Tourisme a également exprimé l’objectif du ministère de généraliser cette expérience à travers les différentes régions du pays dans le cadre du développement du tourisme intérieur, visant à renforcer le tourisme durable en Tunisie et à améliorer l’orientation, la sécurité et le confort des amateurs de ce type de tourisme, en particulier les jeunes. Cela comprend le développement et le soutien des petites entreprises et des startups actives dans le tourisme alternatif et durable.

Le projet du Sentier Trans-Tunisie de Randonnée et d’Aventure représente une nouvelle offre touristique qui contribuera à valoriser les richesses naturelles et culturelles des différentes régions tunisiennes. Ce projet a permis de définir et d’aménager quatre sections totalisant 251 kilomètres le long d’un parcours global de 450 kilomètres, offrant aux aventuriers et aux passionnés de ce sport des paysages naturels exceptionnels et époustouflants.

Il convient de noter que le projet de Sentier de Randonnée et d’Aventure en Tunisie vient couronner une initiative ambitieuse lancée par le ministère du Tourisme, axée principalement sur le développement de produits touristiques durables en Tunisie, contribuant ainsi à la création d’emplois et à l’amélioration des revenus des communautés locales, tout en renforçant les capacités d’environ cent intervenants dans le tourisme durable.

Le « Sentier Trans-Tunisie de Randonnée et d’Aventure » est une nouvelle attraction touristique mise en œuvre par Leaders International en partenariat avec le projet de promotion du tourisme durable mené par le ministère du Tourisme tunisien, soutenu par la GIZ, et financé conjointement par le BMZ allemand et l’Union européenne dans le cadre du programme « Tunisie notre destination ».

Pendant sa visite de travail dans le gouvernorat de Zaghouan, le ministre du Tourisme, accompagné du gouverneur de Zaghouan, a visité le siège de la DMO (Destination Management Organization) de Zaghouan, où il a rencontré les membres de cette structure chargée de coordonner les différents intervenants du secteur touristique au niveau local et régional, afin de garantir la compétitivité et la durabilité de la destination touristique. Il a été informé des activités de cette structure en relation avec le développement de l’offre touristique dans la région, mettant en avant les paysages naturels, les sites archéologiques, les activités sportives en montagne, ainsi que le patrimoine matériel et immatériel et les industries traditionnelles de Zaghouan.

Gnetnews