Zamalek-Carteron : « Se faire plaisir contre un grand adversaire »

De retour sur le banc du Zamalek après un départ suivi de grandes polémiques, le coach français du Zamalek, Patrice Carteron a pris la parole à la veille du match décisif qui opposera son équipe à l’Espérance Sportive de Tunis au stade du Caire.

Le technicien a déclaré : « J’ai relevé le défi. Je pouvais revenir après le match de l’Espérance, mais j’ai accepté le challenge. Les Sang et Or ont une grande équipe et beaucoup de qualités. Nous sommes toujours en coure malgré les deux points au classement. Mardi, nous devons retrouver le plaisir de jouer, ainsi que l’envie de se battre. Nous n’avons plus le choix, il faut absolument s’imposer ».

GnetNews