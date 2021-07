Zven Vandenbroeck : « L’Espérance ? Je ne suis pas au courant »

Le coach belge du FAR Rabat a catégoriquement nié tout contact avec l’Espérance Sportive de Tunis. Selon des médias marocains, Zven Vandenbroeck a été interrogé au sujet d’un éventuel passage sur le banc des Sang et Or et sa réponse était sans ambiguïté : « Je n’ai pas été contacté par les responsables de l’ES Tunis et mon agent non plus ».

Entre temps, l’Espérance a officiellement salué Mouine Chaâbeni et c’est Kamel Kolssi qui assurera l’intérim jusqu’à la nomination du nouveau coach de l’équipe première.

GnetNews