La FIFA rejette la réclamation des Bleus après le but de Griezmann annulé

Le résultat du troisième match de groupes entre la France et la Tunisie mercredi dernier était anecdotique, mais la défaite des Bleus (0-1) a bel et bien été entérinée par la FIFA ce lundi. Par un communiqué, l’instance internationale a en effet rejeté le recours porté par la FFF après le but annulé à Antoine Griezmann, sans en dévoiler la raison.

La Fédération française de football avait ainsi le lendemain porté une réclamation auprès de la FIFA pour faire annuler le score et revenir à un match nul. Sans nouvelles ces derniers jours, la FFF n’a donc finalement pas été entendue. Elle n’a pas reçu d’explication de la part de la FIFA et a dix jours pour faire appel.