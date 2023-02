Tunisie : Deux ministres algériens participent à la commémoration des évènements de Sakiet Sidi Youssef

Deux ministres algériens, en l’occurrence, celui de l’Intérieur et des collectivités locales, Ibrahim Mourad, et son collègue des Moudjahidine et des Ayants-droits, Laïd Rebigua, sont arrivés, ce mercredi 08 février, à la commune de Heddada de la Wilaya de Souk Ahras, dans le cadre de la commémoration du 65ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youssef, rapporte le ministère de l’Intérieur algérien sur sa page officielle, Facebook.

Les officiels algériens se rendront dans, la foulée, à la délégation de Sakiet Sidi Youssef (Tunisie), pour commémorer cet évènement, avec la participation des délégations des deux pays, selon la même source.

La délégation algérienne s’arrêtera, par la suite, aux programmes de développement à la Wilaya de Souk Ahras, notamment au niveau des communes frontalières.

Comme chaque année, l’Algérie et la Tunisie commémorent, ce 08 février 2023, les évènements de Sakiet Sidi Youssef, un épisode clef de leur histoire respective, donnant toute sa substance aux valeurs d’entraide et de combat commun contre les forces coloniales.

Cette journée de mémoire sera l’occasion pour les officiels des deux pays, et la population de cette région frontalière du gouvernorat du Kef, de rendre hommage aux martyrs tunisiens et algériens, tombés sous les raids de l’armée française, immortalisant l’esprit de solidarité tuniso-algérien face à l’occupation.

