Tunisie/ Algérie : Les évènements de Sakiet Sidi Youssef, ou la revivification de la mémoire commune

Les peuples tunisien et algérien commémorent ce mercredi 08 février 2023, le 65ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youssef, où le sang tunisien et algérien se sont mêlés, consolidant, encore plus, les liens historiques et indéfectibles entre les deux pays voisins.

Il y a plus de six décennies, un certain 08 février 1958, l’armée française a lancé des raids sur la ville tunisienne de Sakiet Sidi Youssef, rattachée au gouvernorat du Kef, et située sur les frontières algériennes. Une manière de punir les Tunisiens pour le soutien apporté aux Algériens, en plein guerre d’Algérie.

Ce carnage, ayant fait des dizaines de martyrs et de blessés parmi les civils des deux côtés, reste un épisode sombre, mais illustratif de la solidarité, du sens du sacrifice et du combat commun de la Tunisie et de l’Algérie, contre les forces de l’ancienne puissance coloniale.

Comme chaque année, ces évènements sont commémorés, aujourd’hui, conjointement par les deux pays.

Une caravane sanitaire sera organisée, entre le Croissant rouge tunisien et son homologue de Souk Haras, sur l’esplanade limitrophe à la délégation de Sakiet Sidi Youssef, ainsi que d’autres activités culturelles et sportives.

Le gouvernorat du Kef avait organisé du lundi 30 janvier au vendredi 03 février 2023 une exposition documentaire, en collaboration avec l’Institut supérieur de Documentation, sur les évènements de Sakiet Sidi Youssef, par la photo et le texte ; une manière de faire connaitre aux jeunes générations, une importante étape de l’histoire nationale, et de revivifier la mémoire commune tuniso-algérienne.

