Tunisie : Début du dépouillement des voix à l’issue du second tour de l’élection du président de l’Assemblée et ses deux vice-présidents

La commission dédiée vient d’entamer le comptage et le dépouillement des voix, au terme du second tour de l’élection du président de l’Assemblée et ses deux vice-présidents.

L’Assemblée était passé ce soir, lors de sa séance inaugurale qui a démarré ce lundi 13 Mars à 10 heures, à un 2ème tour pour élire son président et ses deux vice-présidents, étant donné qu’aucun candidat n’a obtenu la majorité requise à l’issue du premier tour, de ce vote qui se fait à bulletins secrets.

Les deux candidats ayant obtenu le plus important nombre de voix, soit au poste du président de l’Assemblée ou ses deux vice-présidents, se sont présentés au second tour.

Les finalistes qui s’affrontent au second tour pour accéder à la présidence du parlement, sont Ibrahim Bouderbela (48 voix), et Abdesselam Dahmani (37 voix).

Les deux candidates au poste de vice-président qui s’opposent au 2ème tour, sont Saouessen Mabrouk et Amel Meddeb, ayant recueilli, au terme du 01er tour, 36 voix et 28 voix.

Alors que les deux candidats au poste de vice-président, qui se présenteront au 2ème tour, sont Riadh Jaïdane et Anouar Marzouki, ayant obtenu suite au 01er tour, respectivement, 58 voix et 29 voix.

