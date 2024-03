15 entreprises tunisiennes récompensées à un concours international d’huile d’olive en Espagne

15 entreprises nationales ont été couronnées au concours international de la meilleure huile d’olive mise en bouteille en Espagne. C’est l’un des principaux concours dans ce domaine organisé par le Conseil oléicole international.

La Tunisie a décroché 07 médailles : (02) en Or, (03) en argent, et (02) en bronze, outre 08 attestations, ayant couronné des entreprises spécialisées dans la production, l’empaquetage et l’exportation de l’huile d’olive.

Le pays s’est distingué, au même concours, au cours des dernières années.

Ces médailles contribuent à faire connaître l’huile d’olive tunisienne emballée, auprès des experts dans ce domaine et des consommateurs à travers tous les coins du monde.

Gnetnews