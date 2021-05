L’EspÃ©rance, jusqu’au bout du suspense

L’Espérance, jusqu’au bout du suspense

L’Espérance Sportive de Tunis est qualifée. En prémière période, comme à l’aller, les espérantistes étaient lents dans la maneouvre et privés d’imagination. En première période, ils étaient dangereux uniquement à deux reprises : tir surpuissant de Khalid et poteau sur la remise.

A la reprise, Chaâbeni introduit Chetti et Benghith après à peine dix minutes. Le résultat : une Espérance bien plus entreprenante et efficace. Mise dans les cordes, la défense du CRB a fini par concédé l’ouverture du score par Benghith a plus de 25 minutes de la fin. Les assauts Sang et Or se multiplient et Ben Romdhane trouve un Eurogol à cinq minutes de la fin. Une rixe éclate. Le jeu s’arrête et Gassama ordonne sept minutes de temps additionnel.

Les deux équipes se départagent dans la séance des tirs au but. Les joueurs de Chaâbeni l’emportent (malgré le ratage de Chaâleli) et prennent rendez-vous avec Al Ahly.

GnetNews