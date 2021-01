Culture : Appel à candidature pour une résidence artistique sous le thème « Imagine de la musique »

À l’occasion du 28ème sommet de la francophonie qui se tiendra en Tunisie, le Centre culturel international de Hammamet (CCIH) et la Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts (MMCA) organisent une résidence artistique pour les porteurs de projets de fusion de genres musicaux combinant des musiques tunisiennes et des musiques de pays francophones.

Les musiciens désirant participer à cette résidence ont la liberté de choix en ce qui concerne le genre, le style et la forme musicale, à condition que leur projet soit une nouvelle création et que le nombre de membres qui y participent ne dépasse pas vingt (20) personnes.

Concernant la sélection des dossiers, elle se fera en deux temps :

Première étape, sur dossier : une commission spécialisée procèdera à un premier tri des dossiers et au choix des meilleurs d’entre eux.

Deuxième étape, sur entretien : les 10 et 11 mars 2021, les porteurs de projets sélectionnés lors de la première étape seront convoqués pour un entretien dans les locaux du CCIH et la MMCA. Les deux projets finaux seront retenus à l’issue de ces entretiens.

Durée et conditions de la résidence artistique

La durée de la résidence ne dépasse pas 15 jours. Elle sera fixée ultérieurement en concertation avec les porteurs de projets sélectionnés.

Durant la résidence artistique, le Centre Culturel International de Hammamet ainsi que la Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts se charge d’assurer aux résidents l’hébergement, la restauration et la mise à disposition d’espaces de travail et de répétition.

Le Centre Culturel International de Hammamet et Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts ne prend en charge aucun frais de déplacement, qu’il soit local, régional ou international.

Dossier de candidature

Les candidats doivent présenter dans un dossier une demande au nom du Directeur Général du Centre Culturel International de Hammamet et de la Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts.

Un Curriculum vitae détaillé (avec précision du ou des numéros de téléphone et de l’adresse mail).

Un résumé du projet (entre 200 et 1200 mots)

Une liste des participants en précisant leurs spécialités

Une présentation de créations antérieures, le cas échéant, sous forme de liens de vidéos YouTube, de CD, ou d’autres supports numériques.

Le dossier doit être envoyé à l’adresse suivante : Centre Culturel International de Hammamet – Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts ; 97, avenue des Nations-Unies, 8050 – Hammamet.

Ou en remplissant un formulaire publié sur la page du ministère des affaires culturelles.

Le dernier délai de réception des dossiers est fixé pour jeudi 25 février 2021.

