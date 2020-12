L’ATFD riposte contre les déclarations de Mohamed Affes

L’association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) a dénoncé les propos du député Mohamed Affes, de la coalition d’Al Karama, lors de son intervention à la séance plénière du jeudi 03 décembre, durant laquelle il s’est attaqué aux mères célibataires et aux acquis des femmes Tunisiennes en général.

Durant cette séance consacrée à la discussion du budget du Ministère de la femme, la famille, l’enfance et des personnes âgées, le député Mohamed Affes a indiqué que « les mères célibataires sont soit des femmes vivant dans le péché ou des femmes violées ».

Il a aussi accusé les défenseurs des droits de la femme et des libertés en Tunisie d’appeler à suivre l’occident, et d’encourager les relations sexuelles hors mariage, le droit à l’avortement, la liberté sexuelle et l’homosexualité.

« Ainsi qu’il s’est référé à la Charia Islamique, alors qu’il est élu grâce dans un Etat civil grâce à la constitution de la République Tunisienne, fondée sur la citoyenneté et la primauté du droit », a précisé l’ATFD.

Les femmes démocrates ont d’autre part salué les députés ayant quitté la séance plénière comme signe de protestation contre ce discours « Daechien », et ont déploré « la connivence du président de la séance Tarek Fetiti avec un tel discours provocateur, prononcé au sein du parlement », appelant ainsi le parlement à dénoncer ces déclarations en faisant part de sa position officielle dans un communiqué.

Gnetnews