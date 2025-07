Vague de chaleur : Des températures caniculaires attendues à partir de samedi en Tunisie

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit une hausse progressive des températures sur l’ensemble du territoire tunisien à partir de ce samedi 19 juillet 2025. Cette montée du mercure atteindra son apogée le lundi 21 juillet, sous l’effet du vent chaud et sec connu localement sous le nom de « Chehili ».

Selon les prévisions de l’INM, les températures dépasseront les moyennes saisonnières de 6 à 10 degrés. Les maximales oscilleront généralement entre 42 et 47 °C, notamment dans les régions intérieures et du sud. En revanche, les régions côtières orientales et l’extrême nord connaîtront des températures légèrement plus clémentes, variant entre 36 et 40 °C.

Les autorités appellent à la vigilance, notamment pour les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques, en rappelant l’importance de s’hydrater régulièrement et d’éviter les expositions prolongées au soleil.

Gnetnews