Bizerte : Le ministre de l’Équipement en visite inopinée au chantier de rénovation du service de maternité

Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, a effectué ce vendredi 18 juillet 2025 une visite non annoncée au chantier de réaménagement et de rénovation du service de maternité de l’hôpital de Bizerte. Accompagné du gouverneur de la région, Salem Ben Yaacoub, cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi des projets de développement et d’infrastructure dans le gouvernorat.

Sur place, le ministre a inspecté l’état d’avancement des travaux et s’est enquis des différentes composantes techniques du projet. Il a insisté sur la nécessité de résoudre rapidement les problématiques techniques rencontrées, en coordination avec les experts concernés et les services administratifs compétents, afin de garantir le respect des normes en vigueur et d’assurer une amélioration tangible des services de santé offerts aux patientes.

M. Zouari a salué les efforts des entreprises chargées de l’exécution du chantier, tout en appelant à mobiliser l’ensemble des moyens matériels et logistiques pour accélérer la cadence et achever les travaux dans les délais impartis.

Selon les données du ministère, les travaux de gros œuvre, de plomberie, de climatisation et de réseaux électriques dans les premier et deuxième étages ont atteint un taux d’avancement de 90 %, tandis que ceux en cours au rez-de-chaussée ont dépassé les 70 %. Par ailleurs, les aménagements du sous-sol progressent à un rythme soutenu.

Cette visite a réuni plusieurs responsables locaux, régionaux et centraux, ainsi qu’un député et des membres du Conseil national des régions et des districts. Le programme de la journée pourrait également inclure d’autres visites de chantiers en cours et des rencontres avec les responsables locaux et des citoyens, dans l’objectif de renforcer le développement régional et d’améliorer les conditions de vie dans le gouvernorat de Bizerte.

