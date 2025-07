La Douane tunisienne facilite les procédures pour les Tunisiens de l’étranger : Bientôt la déclaration de devises à distance

La Douane tunisienne s’apprête à introduire une nouvelle mesure en faveur des Tunisiens résidant à l’étranger, leur permettant de déclarer leurs devises à distance. C’est ce qu’a annoncé ce vendredi 18 juillet 2025 le porte-parole de la Direction générale de la Douane, le colonel-major Chokri Jabri, précisant que cette procédure est actuellement en phase d’expérimentation.

Dans une déclaration à la Radio nationale, le responsable a indiqué que cette initiative s’inscrit dans un ensemble de nouveaux services numériques développés spécialement pour simplifier les démarches douanières des Tunisiens vivant hors du pays.

Parmi ces innovations figure l’application « Rokhsati », qui permet d’obtenir une autorisation de circulation à distance, ainsi que l’application « Amtiati » dédiée à la déclaration électronique des effets personnels.

Par ailleurs, les Tunisiens de l’étranger ont désormais la possibilité de régler leurs taxes, frais et amendes douanières en ligne, via leurs cartes bancaires. Une série d’avancées numériques qui vise à améliorer l’expérience des voyageurs et à renforcer l’efficacité des services douaniers.

Gnetnews