Le groupe italien San Donato offre une salle de cathétérisme à l’hôpital Rabta

L’ambassadeur italien à Tunis, Lorenzo Fanara, a inauguré, ce vendredi, en présence du ministre de la santé Faouzi Mehdi, la salle de cathétérisme installée au service de cardiologie pédiatrique de l’hôpital universitaire de la Rabta.

Cette salle de cathétérisme, d’une valeur de 2.5 millions de dinars, a été offerte à l’hôpital La Rabta par le groupe San Donato. Et elle vient en consécration d’une coopération entre le groupe et l’hôpital, qui dure depuis plus de 30 ans, notamment en matière de chirurgie à cœur ouvert chez des enfants souffrant de malformations cardiaques. Cette coopération ayant permis, à travers les interventions pratiquées par les spécialistes italiens, à La Rabta, de sauver la vie à des centaines d’enfants.

L’ambassadeur italien a réitéré, à l’occasion, la volonté de l’Italie de renforcer son soutien au secteur de la santé, en Tunisie.

Gnetnews