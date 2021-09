Le ministère de l’éducation appelle le corps éducatif à se rendre dans les centres de vaccination ce samedi 18 septembre

Le ministère de l’éducation a appelé toutes les personnes appartenant au corps éducatif public et privé, n’ayant pas reçu leurs premières doses et non-inscrites sur EVAX, à se rendre dans les centres de vaccination régionaux, ce samedi 18 septembre, de 13h à 17h.

D’après le même communiqué, cette journée nationale de vaccination, concerne toutes les personnes travaillant dans les établissements préscolaires, écoles primaires, secondaires et des formations professionnelles, ainsi que les employés et personnel des foyers et restaurants scolaires.

Gnetnews