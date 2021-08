Le prix du fer de construction ne sera pas rÃ©visÃ© durant cette pÃ©riode (ministÃ¨re du Commerce)

Le prix du fer de construction ne sera pas révisé durant cette période (ministère du Commerce)

TAP–Le ministère du Commerce et d’Appui aux investissements a indiqué, vendredi, que le prix du fer de construction ne sera pas révisé, durant cette période, ajoutant que les prix de vente au public ne connaîtront pas de hausse.

Dans un communiqué, le ministère a fait savoir que cette décision intervient, en concertation, avec les différents intervenants du secteur, lesquels se sont montrés compréhensifs, face à la perturbation enregistrée récemment dans les chaînes d’approvisionnement en fer de construction.

Selon la même source, cette perturbation est due à la hausse des prix internationaux des billettes d’acier importées, ajoutant, que sa décision intervient également pour répondre à l’appel des industriels privés relatif à la révision des prix de ce matériau de construction.

Dans ce contexte, le ministère a appelé l’ensemble des unités industrielles spécialisées dans la production du fer de construction et les commerçants de détail et de gros à maintenir une cadence de production et de distribution régulière, durant cette conjoncture délicate, précisant qu’il sera intransigeant avec les spéculateurs.

Et d’ajouter qu’il assura le suivi des prix sur le marché international afin de prendre les mesures nécessaires visant à s’adapter à la conjoncture et à valoriser davantage la production nationale en billettes d’acier, qui représentent 80% du coût de production pour les sociétés privées.