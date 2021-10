RÃ©ouverture de lâ€™inscription Ã  la plateforme helptourism.social.tn

Réouverture de l’inscription à la plateforme helptourism.social.tn

TAP-Le ministère des Affaires sociales annonce la réouverture, du 1er au 7 octobre 2021, de l’inscription à la plateforme helptourism.social.tn destinée aux salariés des établissements touristiques et des activités connexes affectés par l’épidémie de coronavirus dans le but de bénéficier de subventions exceptionnelles et circonstancielles.

Dans un communiqué publié samedi 2 octobre 2021, le ministère appelle tous les établissements exerçant dans les activités de tourisme et d’artisanat concernés par les indemnités exceptionnelles et circonstancielles à déposer leurs demandes exclusivement sur la plateforme électronique helptourism.social.tn.

Cette procédure est conforme aux dispositions de l’article 32 de la loi de finances pour l’exercice 2021 et à l’arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement en date du 25 janvier 2021, précise le département des Affaires sociales.

Il estime nécessaire de renouveler l’inscription au début de chaque mois pour les établissements dont les ouvriers n’ont pas bénéficié des aides qui leur sont destinées, appelant à inscrire en langue française les noms et les prénoms des travailleurs.