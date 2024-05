Ahmed Hachani examine le rôle de la Banque centrale dans la santé financière nationale

Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé ce mardi soir, le 7 mai 2024, une réunion de travail à la Kasbah, en présence du gouverneur de la Banque centrale tunisienne, Fethi Zouhair Nouri.

Dans le cadre de la coordination entre le gouvernement et la Banque centrale tunisienne, conformément à la loi n° 2016-35 du 16 avril 2016, la réunion a porté sur le rôle de la Banque centrale tunisienne dans la surveillance du bon fonctionnement du secteur bancaire et dans la protection des clients et des consommateurs de services bancaires.

Les deux parties ont également abordé l’importance du rôle des banques dans la stimulation du développement et le soutien de l’économie tunisienne.

