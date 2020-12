Coupure dâ€™eau de 3 jours Ã  lâ€™Ariana et dans la banlieue nord Ã  partir du 08 dÃ©cembre

Coupure d’eau de 3 jours à l’Ariana et dans la banlieue nord à partir du 08 décembre

La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a annoncé des coupures d’eau sur le grand Tunis, à partir du mardi 08 décembre de 8h du matin et ce, en raison de travaux d’entretien qui s’effectueront au niveau du canal principal d’adduction en eau potable de la banlieue nord de Tunis (1250 mm) sur la route X au niveau de l’échangeur d’El Menzah 6.

Les travaux occasionneront des perturbations et des coupures d’eau au niveau des délégations suivantes : l’Ariana, la Soukra, Raoued, la Goulette, le Kram, Carthage, la Marsa , les Berges du Lac 1 et 2, le centre urbain nord et la Charguia.

L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement, entre la nuit du jeudi 10 décembre et le vendredi 11 décembre 2020.

La SONEDE précise que les travaux se poursuivront nuit et jour, sans aucune interruption durant cette période.

Gnetnews