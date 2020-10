Tunisie : La CTN annonce de nouvelles mesures pour prÃ©venir les retards de et vers le port de RadÃ¨s

Tunisie : La CTN annonce de nouvelles mesures pour prévenir les retards de et vers le port de Radès

La Compagnie tunisienne de navigation annonce avoir pris des mesures urgentes suite aux retards survenus au niveau des départs et arrivées de ses bateaux en partance et à destination du port de Radès.

La CTN dit avoir affrété un navire-cargo dont la capacité est de 160 remorques ; sa première traversée a eu lieu dimanche 04 octobre du port de Radès.

La compagne assure avoir coordonné avec un professionnel d’acconage et de manutention au port de Radès, pour renforcer les moyens de sous-traitance et éviter le retard en matière d’opérations de chargement et de déchargement des bateaux.

La compagnie appelle ses clients à faire entrer leurs remorques au port sans retard, et de fixer un Closing Hour pour l’embarquement.

La CTN explique le changement survenu au niveau de la programmation des traversées de ses bateaux de et vers le port de Radès, par plusieurs raisons dont la panne technique subite au niveau du bateau Ulysse, à la date du 04 septembre 2020, chose qui en a provoqué l’arrêt et le démarrage des opérations de réparation nécessaires ; l’arrêt du navire Amilcar pour une opération de maintenance périodique, et les grandes perturbations climatiques en Méditerranée, ce qui a conduit à la fermeture de certains quais à des dates différentes devant le trafic maritime.

Gnetnews