À Nairobi, la cheffe du gouvernement plaide pour un partenariat renouvelé avec la BERD

En marge du sommet « Africa Forward », Sara Zaafrani Zenzri a rencontré la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour réorienter la coopération bilatérale vers de nouvelles ambitions.

La cheffe du gouvernement tunisien, Sara Zaafrani Zenzri, a tenu ce lundi une rencontre avec la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso, en marge des travaux du sommet africano-français « Africa Forward » organisé à l’Université de Nairobi, en présence de l’ambassadeur de Tunisie au Kenya, Anwar Ben Youssef.

Au cours de cet entretien, la cheffe du gouvernement a exprimé la gratitude de la Tunisie pour l’engagement continu de la BERD en faveur des programmes de développement tunisiens, tant dans le secteur public que privé. Elle a plaidé pour une élévation qualitative des priorités de coopération avec la Banque, appelant à une dynamique de partenariat plus ambitieuse, au service d’un développement équitable, d’une justice sociale effective et d’une vie digne pour l’ensemble des Tunisiennes et des Tunisiens.

Les domaines prioritaires identifiés lors de cet échange incluent les infrastructures, l’énergie, le secteur des phosphates, l’amélioration du climat des affaires, la valorisation du capital humain et le renforcement des secteurs à vocation sociale. Sara Zaafrani Zenzri a par ailleurs réaffirmé l’ancrage de la Tunisie dans une approche de partenariats stratégiques fondée sur le respect mutuel, l’égalité et la convergence des intérêts.

La BERD réaffirme son engagement

De son côté, Odile Renaud-Basso a salué la convergence entre les priorités nationales tunisiennes et les axes d’intervention de la Banque, notamment dans les énergies renouvelables, les infrastructures, le transport, la transformation numérique et la gouvernance des entreprises publiques. Elle a mis en avant le soutien de la BERD au projet d’interconnexion électrique Tunisie-Italie (ELMED), qu’elle a présenté comme un levier prometteur d’intégration énergétique régionale.

La présidente de la BERD a également rappelé que le conseil d’administration de la Banque avait adopté en février 2026 la « Stratégie Tunisie 2026-2031 », en phase avec le plan de développement national 2026-2030, consolidant ainsi les bases d’un partenariat à la hauteur des aspirations du peuple tunisien.