Bac blanc : le ministère de l’Éducation change un sujet d’informatique après des soupçons de fuite

Alertées par la circulation de rumeurs sur une divulgation anticipée de l’épreuve, les autorités éducatives ont remplacé le sujet la veille de l’examen.

Une controverse a éclaté dans le secteur éducatif tunisien après des soupçons de fuite portant sur l’épreuve d’informatique du baccalauréat blanc dans le gouvernorat de l’Ariana. Face à la propagation rapide de rumeurs évoquant une circulation anticipée du sujet parmi certains candidats, le ministère de l’Éducation a choisi d’agir sans attendre, en substituant dès la veille de l’examen un nouveau sujet à celui initialement prévu.

Invité sur les ondes de Mosaïque FM ce lundi, Zakaria Dassi, chargé des fonctions de directeur du département de la formation continue et du perfectionnement au Centre national de la formation et du perfectionnement, a confirmé que des doutes avaient bien été soulevés autour de cette épreuve. Il a précisé que le ministère avait pris la situation au sérieux dès les premières alertes, privilégiant la transparence et l’égalité des chances entre les élèves à toute autre considération.

Cette décision intervient en pleine session du baccalauréat blanc, étape clé de la préparation aux examens nationaux officiels attendus dans les prochaines semaines. Zakaria Dassi a réaffirmé la vigilance permanente des services du ministère face aux tentatives de fraude, soulignant que la crédibilité du système éducatif tunisien constituait une priorité absolue à l’approche des échéances nationales.