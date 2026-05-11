La liaison aérienne directe Bagdad-Tunis reprend le 21 mai

Les Lignes aériennes irakiennes assureront un vol hebdomadaire chaque jeudi entre les deux capitales.

L’ambassade de Tunisie à Bagdad a annoncé ce lundi la reprise du vol direct entre la capitale irakienne et Tunis. La liaison, opérée par les Lignes aériennes irakiennes, sera inaugurée le jeudi 21 mai 2026 et se maintiendra ensuite à raison d’une fréquence hebdomadaire, chaque jeudi, au départ de l’aéroport de Bagdad, avec retour le même jour depuis l’aéroport international de Tunis-Carthage.

Pour toute demande de renseignements ou réservation, l’ambassade invite les personnes intéressées à contacter le numéro suivant :

+964 771 244 4858.