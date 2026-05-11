La liaison aérienne directe Bagdad-Tunis reprend le 21 mai

11-05-2026

Les Lignes aériennes irakiennes assureront un vol hebdomadaire chaque jeudi entre les deux capitales.

L’ambassade de Tunisie à Bagdad a annoncé ce lundi la reprise du vol direct entre la capitale irakienne et Tunis. La liaison, opérée par les Lignes aériennes irakiennes, sera inaugurée le jeudi 21 mai 2026 et se maintiendra ensuite à raison d’une fréquence hebdomadaire, chaque jeudi, au départ de l’aéroport de Bagdad, avec retour le même jour depuis l’aéroport international de Tunis-Carthage.

Pour toute demande de renseignements ou réservation, l’ambassade invite les personnes intéressées à contacter le numéro suivant :

+964 771 244 4858.

Fil d'actualités

Cannes 2026 : la Tunisie rayonne sur la Croisette avec un pavillon d

11-05-2026

À Nairobi, la cheffe du gouvernement plaide pour un partenariat ren

11-05-2026

Bac blanc : le ministère de l’Éducation change un sujet d&rs

11-05-2026

La liaison aérienne directe Bagdad-Tunis reprend le 21 mai

11-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Cannes 2026 : la Tunisie rayonne sur la Croisette avec un pavillon dédié au ci

11-05-2026

À Nairobi, la cheffe du gouvernement plaide pour un partenariat renouvelé avec

11-05-2026

Bac blanc : le ministère de l’Éducation change un sujet d’informat

11-05-2026

La liaison aérienne directe Bagdad-Tunis reprend le 21 mai

11-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025