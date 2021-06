Abdelhafidh ne baisse pas la garde : « Rien n’est joué »

Le match retour qui opposera Al Ahly à l’Espérance Sportive de Tunis aura lieu ce samedi au Caire. Interrogé par On Sports, le directeur de la section football du club cairote a déclaré : « Nous avons gagné à Rades, mais nous ne sommes encore qualifiés. Nous avons assisté à plusieurs retournements de situations, souvent improbables et il faut qu’on reste lucides et très concentrés. L’Espérance est une grosse équipe et nous devons oublier la performance du match aller. Nous en avons parlé avec les joueurs et ils savent qu’il ne faut pas sous estimer l’adversaire ».

GnetNews