Abdelmajid Tebboune et Mohamed VI parmi les absents du 32ème Sommet arabe de Djedah

Les dirigeants et délégations arabes continuent à converger vers Djeddah pour participer au Sommet arabe, qui se tient, ce vendredi 19 Mai dans sa 32ème session, dans un contexte régional et international tendu et critique.

Le Sommet de Djeddah verra des absents, comme le président algérien, Abdelmajid Tebboune, dont le pays a abrité le dernier et 31ème sommet et qui va passer le flambeau à l’Arabie Saoudite, pour assurer la présidence tournante de la Ligue arabe.

C’est le Premier ministre, Aymen Abderrahman, qui va représenter l’Algérie à ce sommet.

Le Roi Mohamed VI sera-t-il aussi aux abonnés absents. Le souverain chérifien sera représenté par le prince Moulay Rachid au sommet de l’organisation panarabe.

Le Roi de Jordanie a, lui, fait le déplacement en Arabie Saoudite, et est arrivé ce vendredi, à la ville saoudienne située au bord de la Mer rouge, pour prendre part au Sommet.

Le Qatar est représenté au Sommet par son prince Cheikh Tamim ben Ahmed al-Thani, et le Koweït par son prince héritier, cheikh Mchaâl Ahmed Jabeur al-Sobah…

Le président de la république, Kaïs Saïed, était arrivé hier en Arabie saoudite pour prendre part à ce 32ème sommet. Le président égyptien, Abdelfattah al-Sissi, et le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, sont, également, en Arabie Saoudite.

Le président syrien participe également, à ce 32ème sommet arabe, après 12 ans d’absence, lorsque son pays était exclu de l’organisation panarabe, dans la foulée de la révolution syrienne, avant de la réintégrer récemment, suite à une décision prise, par une réunion des ministres des Affaires étrangères arabes au Caire.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé à Djeddah pour prendre part au 32ème sommet arabe.

