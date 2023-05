Zelensky en route vers Djeddah pour participer au Sommet arabe

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est en route vers Djeddah pour participer au 32ème sommet arabe.

Zelensky devrait se rendre dans la foulée, à Hiroshima au Japon, où il devrait participer au Sommet du G7, cénacle des pays les plus industrialisés, après une tournée l’ayant conduit dans plusieurs pays européens pour mobiliser des soutiens, fonds et armements..

L’Arabie Saoudite a invité Zelensky, dont le pays est en guerre, pour prendre part à cette rencontre au Sommet qui planchera sur les affaires régionales et internationales, l’action arabe commune, et les voies et moyens à même de faire face aux défis auxquels la région est confrontée.

Les crises alimentaire et énergétique, provoquées par la guerre entre la Russie et l’Ukraine, touchent les pays arabes à des degrés variables. Ce conflit a perturbé l’approvisionnement mondial en céréales, étant donné que les deux belligérants en sont les principaux pourvoyeurs de la planète, ce qui est à l’origine d’une flambée sans précédent, des cours des produits de base, ainsi que de leur rareté.

Cette rencontre au sommet qui se tient ce vendredi, verra, par ailleurs, la présence du président syrien, Bachar al-Assad, qui y prend part, pour la première fois, depuis 12 ans, après la décision de la Ligue arabe de réintégrer la Syrie en son sein.

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait quitté hier le territoire national, en partance vers l’Arabie saoudite pour prendre part au Sommet de la Ligue arabe.

Saïed à ouvert son séjour à Djeddah par une rencontre avec le président palestinien, Mahmoud Abbas.

Gnetnews