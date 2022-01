Abdessalam Saïdani : « Meddeb est le meilleur ! Je suis le numéro deux »

L’ex président du Club Athlétique Bizertin a commenté les travaux de l’Assemblée générale ordinaire de l’Espérance Sportive de Tunis : « Il faut admettre que Hamdi Meddeb est le meilleur président de club de l’histoire du sport tunisien. Le deuxième, c’est moi-même. C’est une vérité qui peut déranger beaucoup de monde ».

Lors de l’AGE des Sang et or, Meddeb a déclaré que le club n’est pas en difficulté, et que même s’il aurait un déficit, c’est lui qui se chargerait de le combler.

GnetNews