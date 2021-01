Accord entre la Tunisie et le FMI pour la mise en place d’un programme de réformes

Une rencontre virtuelle s’est tenue le soir du vendredi 8 janvier 2021, entre le chef du Gouvernement, Hichem Mechichi et des experts du Fonds monétaire intérnational (FMI), et cela en présence du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, et du conseiller économique auprès du chef du Gouvernement, Abdessalem Abassi.

A l’issue de cette rencontre, la Tunisie et le FMI ont convenu de la mise en place d’un programme de réformes économiques précis qui s’adapte à la vision et aux priorités du gouvernement, ainsi qu’à ses capacités financières.

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a assuré par la même occasion, que la Tunisie s’apprête à lancer des réformes économiques et sociales structurelles, après avoir mis en place les institutions et les instances renforçant le processus démocratique.

