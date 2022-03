Afek Tounes appelle Rached Ghannouchi Ã  cesser ses tentatives de disloquer lâ€™unitÃ© de lâ€™Etat

Afek Tounes appelle Rached Ghannouchi à cesser ses tentatives de disloquer l’unité de l’Etat

Le bureau exécutif d’Afek Tounès a affirmé ce mercredi 30 mars, son refus absolu d’un éventuel retour au système politique d’avant le 25 juillet 2021, qui était responsable, de la crise globale que vit le pays, souligne-t-il.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, Afek Tounes a appelé Rached Ghannouchi à respecter la volonté des Tunisiens et à cesser immédiatement les tentatives de disloquer l’unité de l’Etat et de ses institutions.

Le parti estime que les tentatives de retourner à l’avant 25 juillet 2021 s’expliquent par le trébuchement du processus de réforme, la concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République et l’exclusion des organisations et des partis politiques, ce qui a conduit, souligne la même source, à un glissement progressive vers un régime autocratique au lieu de la rectification du processus de transition démocratique.

Dans son communiqué, Afek Tounès dénonce les tiraillements politiques inutiles et appelle à concerter les efforts pour sauver le pays et parvenir à des solutions pratiques et réalistes à la situation financière, économique et sociale, qui laisse présager une grave crise pouvant affecter la vie des citoyens et les services de base.

Le parti a précisé également que ce communiqué intervient à l’issue de la réunion, tenue lundi, du bureau du parlement (suspendu depuis le 25 juillet 2021) et la planification d’une plénière avec pour ordre du jour l’annulation des mesures exceptionnelles.

Gnetnews