Affaire Saadia Mosbah : la Cour d’appel rejette la demande de liberté et renvoie au 19 juin

La chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis a rejeté, mardi 2 juin 2026, la demande de mise en liberté de Saadia Mosbah, présidente de l’association M’nemty, renvoyant l’examen de son dossier au 19 juin prochain.

Condamnée en mars dernier à huit ans de prison ferme et à une amende de 100 000 dinars par le tribunal de première instance de Tunis dans une affaire présumée de blanchiment d’argent, la responsable associative a fait appel de ce jugement, portant ainsi l’affaire devant la juridiction du second degré.

L’affaire s’inscrit dans le cadre d’investigations plus larges diligentées par le parquet de Tunis à l’encontre de plusieurs associations œuvrant dans l’accompagnement des réfugiés et des étrangers en Tunisie. Les enquêtes ont été confiées à la brigade centrale de la Garde nationale à El Aouina et à la Direction de la police judiciaire à El Gorjani.

La Cour d’appel se prononcera sur les suites de la procédure lors de l’audience du 19 juin 2026.