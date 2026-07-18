Mondial 2026 : L’Angleterre termine troisième au terme d’un match fou

18-07-2026

Au terme d’un match totalement dingo et historique pour la troisième place de la Coupe du monde 2026, l’Angleterre s’est emparée de la médaille de bronze en battant la France sur le score surréaliste de 6-4 au Hard Rock Stadium de Miami.

Totalement absents et étouffés en première période, les Bleus ont coulé face au réalisme des Three Lions, concédant quatre buts signés Declan Rice, Ezri Konsa et Bukayo Saka (auteur d’un doublé avant la pause). Transfigurée au retour des vestiaires grâce aux changements de Didier Deschamps, l’équipe de France a orchestré une remontée fantastique portée par un doublé de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola pour revenir à 3-4.

Alors que l’espoir renaissait, Saka a douché les Français sur penalty pour s’offrir un triplé historique, mais la fin de match a basculé dans la folie pure avec une réduction du score d’Ousmane Dembélé (4-5) à la 96e minute, immédiatement suivie par un ultime contre assassin de Jude Bellingham à la 98e minute pour sceller le sort de la rencontre.

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