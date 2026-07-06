Agressions contre le corps médical : l’Ordre des médecins tunisiens hausse le ton

Le Dr Kaïs Nouira, membre du Conseil national de l’Ordre des médecins tunisiens, a fermement condamné les récentes agressions physiques dont ont été victimes plusieurs praticiens au sein de certains établissements de santé. Il a affirmé que l’Ordre n’entend nullement renoncer aux droits de ses membres et poursuivra les procédures judiciaires engagées contre l’ensemble des agresseurs.

Invité ce lundi 6 juillet 2026 dans la matinale de la Radio Nationale, le Dr Nouira est revenu sur l’agression survenue récemment à l’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir. Cet incident a coûté au Dr Mohamed Helmi Tabka, professeur hospitalier assistant, des fractures au visage ayant nécessité une intervention chirurgicale vendredi dernier.

Le responsable a précisé que les autorités compétentes avaient procédé, samedi dernier, à l’arrestation de l’agresseur, réaffirmant qu’aucune concession ne serait faite quant aux droits du médecin agressé. Il a par ailleurs indiqué que ce dernier avait pris la décision de quitter la Tunisie pour exercer à l’étranger, précisant que le Conseil de l’Ordre lui avait demandé de patienter avant de statuer définitivement.

Le Dr Nouira a par ailleurs indiqué que la Tunisie traverse une phase particulièrement préoccupante en matière d’agressions visant le personnel médical, appelant l’ensemble des médecins, notamment les plus jeunes, à systématiquement se rapprocher de l’Ordre en cas d’incident survenu dans l’exercice de leurs fonctions.

Ce dernier a enfin renouvelé son appel à la mise en place d’un programme national visant à protéger le personnel soignant et les compétences médicales face à ces agressions et autres incidents. Selon lui, ce programme devrait avant tout permettre la création d’une commission chargée de sécuriser les établissements de santé, ainsi que la mise en place d’un observatoire dédié au suivi et à l’application de la loi.