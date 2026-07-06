La Transtu déploie 20 lignes de bus estivales vers les plages du Grand Tunis

À l’approche de l’été, la Société des transports de Tunis (Transtu) a mis en place un dispositif exceptionnel de 20 lignes de bus visant à faciliter l’accès des habitants du Grand Tunis aux principales plages de la région. Ce programme, entré en vigueur dès ce week-end, dessert les plages de La Goulette, Kalâat El Andalous, La Marsa et Sidi Bou Saïd, en les reliant à divers quartiers de la capitale et de sa banlieue.

Parmi les localités concernées figurent notamment Mohamedia, Tébourba, Jedaida, Douar Hicher, Mornaguia, El Omrane supérieur, Ezzahrouni, Manouba ou encore Borj Chakir. Selon les lignes, la desserte s’effectue soit quotidiennement, soit exclusivement les week-ends et jours fériés, avec des départs programmés entre 7h00 et 8h30 le matin, et des retours en fin de journée, généralement entre 17h00 et 18h00.

Concernant la tarification, celle-ci varie de 500 millimes, pour la ligne locale desservant Kalâat El Andalous, jusqu’à 2 dinars pour les trajets les plus éloignés — une grille tarifaire pensée pour rester accessible au plus grand nombre.

La Transtu souligne que ce dispositif estival vient s’ajouter à son offre habituelle de lignes desservant les zones côtières, ainsi qu’à la ligne ferroviaire Tunis–La Goulette–La Marsa, l’objectif étant de mieux absorber la forte affluence enregistrée chaque été vers les plages de la région.